Дрэймонд Грин: я не обращаю внимание на болельщиков «Кливленда»

Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин отреагировал на оскорбительное скандирование болельщиков «Кливленд Кавальерс» во время четвёртого матча финальной серии плей-офф.



«Если честно, я не обращаю на них внимание. Они не кажутся самыми резкими людьми в мире», – приводит слова Грина Bleacher Report.



Напомним, что «Кливленд» победил «Уорриорз» со счётом 137:116. Дрэймонд провёл на площадке 39 минут, собрав коллекцию из 16 очков, 14 подборов, 3 результативных передач, 2 перехватов и 1 блок-шота.



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