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Дрэймонд Грин: я не обращаю внимание на болельщиков «Кливленда»

10 июня 2017, суббота. 13:19. Баскетбол

Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин отреагировал на оскорбительное скандирование болельщиков «Кливленд Кавальерс» во время четвёртого матча финальной серии плей-офф.

«Если честно, я не обращаю на них внимание. Они не кажутся самыми резкими людьми в мире», – приводит слова Грина Bleacher Report.

Напомним, что «Кливленд» победил «Уорриорз» со счётом 137:116. Дрэймонд провёл на площадке 39 минут, собрав коллекцию из 16 очков, 14 подборов, 3 результативных передач, 2 перехватов и 1 блок-шота.

Видео доступно на официальной странице SportsCenter в «Твиттере»

Источник: Bleacher Report Сообщить об ошибке
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Теги
Голден Стэйт Уорриорз Кливленд Кавальерс Дрэймонд Грин
Новости. Баскетбол
10 июня 2017, суббота
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11:38 Рефери не удалили Дрэймонда Грина за два технических фола
11:09 Стивен Карри: я буду играть лучше
10:59 Эффектные данки Джеймса и баззер-биттер Дюранта – в топ-5 дня в НБА
10:50 Ирвинг: горжусь всеми игроками «Кливленда»
10:12 Джеймс: слышал, что игроки «Голден Стэйт» хотели победить именно в Кливленде
09:54 Керр: «Голден Стэйт» должен победить в 5-м матче
09:34 Тристан Томпсон: я не позволю унижать себя
08:54 Джеймс обошёл Джордана в списке самых результативных игроков финальных серий
07:12 Леброн Джеймс установил новый рекорд по количеству трипл-даблов в финалах НБА
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00:30 Джефферсон: сезон не будет успешным, если мы не выиграем титул
9 июня 2017, пятница
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20:13 «Майами» и «Бостон» готовы сделать предложение Хэйворду
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19:19 Радулица продолжит карьеру в Китае
19:11 Кочарян: женская сборная России 3х3 имеет хорошие шансы на золото Игр-2020
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17:24 «Маккаби» и «Анадолу Эфес» проявляют интересе к Аарону Джексону
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15:23 Разумов и Войтюк покинули «Зенит»
14:42 «Парма» назначила главным тренером Мазурса
13:41 Др. Грин: как-то сказал К. Дюранту, что до финала он «Голден Стэйт» не нужен
13:21 Дизайнер из Огайо создала бюст Джеймса из нитей
13:06 Джей Ар Смит: я достаточно умён, чтобы не прогнозировать победу «Кливленда»
12:54 Джерри Уэст: никогда не видел такого доминирования в плей-офф
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11:36 Базаревич: ЦСКА в серии с «Химками» суперуверен в себе, где-то даже расслаблен
11:15 Тристан Томпсон: если «Кливленд» исправит небольшие ошибки, то может побеждать
10:57 Клэй Томпсон: 15 побед подряд не имеют значения до тех пор, пока нет 16-й
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