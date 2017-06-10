Джеймс и Ирвинг повторили уникальное достижение Уэста и Бэйлора

Лидеры «Кливленд Кавальерс» Леброн Джеймс и Кайри Ирвинг повторили уникальный рекорд экс-игроков «Лос-Анджелес Лейкерс» Джерри Уэста и Элджина Бэйлора, набрав как минимум по 30 очков в четырёх финальных матчах плей-офф, будучи одноклубниками.



В четвёртом поединке с «Уорриорз» Джеймс собрал коллекцию из 31 очка, 11 результативных передач, 10 подборов и 1 перехвата, а Ирвинг отметился 40 очками, 7 подборами, 4 результативными передачами и 1 перехватом.



Встреча закончилась домашней победой «Кливленда» со счётом 137:116.

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