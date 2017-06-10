«Кливленд» установил рекорд финалов плей-офф, набрав 49 очков за одну четверть

«Кливленд Кавальерс» в четвёртом поединке серии с «Голден Стэйт Уорриорз» установил рекорд по количеству очков, набранных за одну четверть в финале плей-офф НБА. В стартовой 12-минутке игроки «Кавальерс» набрали 49 очков.



Предыдущий рекорд был установлен «Лос-Анджелес Лейкерс» в финальной серии плей-офф – 1984 с «Бостон Селтикс». Тогда калифорнийскому клубу удалось набрать 47 очков.



Напомним, что «Кливленд» разгромил «Голден Стэйт» со счётом 137:116 и сократил отставание в серии (1-3).

«Кливленд» установил рекорд по количеству очков за половину в финалах НБА