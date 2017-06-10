Лав: «Кливленд» никогда не сдаётся

Форвард «Кливленд Кавальерс» Кевин Лав после победы в четвёртом матче финала плей-офф с «Голден Стэйт Уорриорз» (137:116) поделился мнением о шансах своей команды на успешное завершение серии.



«Раньше мы уже оказывались в подобной ситуации. Мы знаем, что каждый год разный, каждая серия плей-офф, каждый матч. Но мы являемся командой, которая никогда не сдаётся. Мы чувствуем, что можем победить в каждой игре, в которой участвуем. «Кливленд» выиграл всего один матч. Сейчас каждая четверть, каждое владение будут иметь огромное значение для нас», – приводит слова Лава ASAP Sports.

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