Итудис: настрой парней важнее тактики

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис поделился впечатлениями от победы своих подопечных во втором поединке финальной серии Единой лиги ВТБ с «Химками» (99:79), выразив удовлетворение настроем игроков команды.

«Мы должны показывать такую же концентрацию, как на протяжении большей части первых двух матчей. Мы диктовали свои условия с первых минут, снова выиграли борьбу за подбор и находили возможности набирать очки вне зависимости от того, какую защиту они выставляли.

Это финал, где все игроки показывают свою психологическую готовность. Тактика также важна, но настрой парней, их отношение к игре всё-таки важнее. И сегодня я увидел всё это у своих игроков, с чем их и поздравляю. Хотел бы отметить также присутствие пяти тысяч наших болельщиков. Очень приятно играть в такой атмосфере», — передаёт слова Итудиса корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Планидин.