Овечкин и Гинер на матче и шпагат чирлидерши на кольце. Фотообзор ЦСКА — «Химки»

10 мая в Москве на площадке УСК ЦСКА имени А. Я. Гомельского ЦСКА во втором поединке финальной серии Единой лиги ВТБ одержал разгромную победу над «Химками» со счётом 99:79 и повёл в серии — 2-0. Самым результативным в составе победителей стал Милош Теодосич, набравший 23 очка, у «Химок» 21 балл в активе Алексея Шведа.



Следующий матч серии состоится 13 июня, начало — в 19:30 по московскому времени.



«Чемпионат» предлагает вниманию своих посетителей фотографии с матча ЦСКА – «Химки», подготовленные специальным фотокорреспондентом Александром Сафоновым.