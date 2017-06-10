Хайнс: теперь нужно заканчивать серию в Химках

Форвард ЦСКА Кайл Хайнс рассказал о победе команды над «Химками» во втором поединке финальной серии Единой лиги ВТБ, отметив, что теперь перед московским клубам стоит задача закрыть серию в гостевом матче.

«Из-за отсутствия Тодоровича немного изменились пары в защите, и мы были вынуждены меняться чуть чаще, чем обычно. Соколов часто пытался атаковать через меня, он не очень заметен в плане статистики, но мы понимаем, что он важен для «Химок» и его нельзя недооценивать. Поэтому, несмотря на то что они не досчитались Тодоровича, другие игроки, пытавшиеся заменить его, также доставляли нам проблемы.

Теперь нужно заканчивать серию в Химках. Они показали, что всегда могут вернуться и наверняка захотят победить перед родными болельщиками. Мы относимся к ним со всей серьёзностью и должны сохранять подобный настрой.

Алексей Швед – невероятный игрок, он может забивать самые сложные броски, хотя мы пытались максимально затруднить ему жизнь. Сколько он набрал? Всё равно 20? Вот видите, это всё говорит о его таланте", — передаёт слова Хайнса корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Планидин.