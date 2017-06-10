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Мозгов: в оптимальном состоянии Россия может бороться за победу на Евробаскете

10 июня 2017, суббота. 21:57. Баскетбол

Центровой «Лос-Анджелес Лейкерс» и сборной России Тимофей Мозгов считает, что при определённых раскладах национальная команда страны сможет бороться за победу на чемпионате Европы — 2017.

«В сборную России, как всегда, приеду с любовью. Что касается наших перспектив на Евробаскете, то всё будет зависеть от физического состояния команды. Точнее, важна не физическая форма, в которой будут находиться ребята, а то, чтобы они все были здоровы.

На чемпионате Европы будет много сильных команд, но российская сборная в своём оптимальном состоянии и составе способна бороться за первое место. Играть в баскетбол мы умеем", — приводит слова Мозгова Sportsdaily.

На Евробаскете-2017 команда России поборется за выход из группы со сборными Великобритании, Сербии, Турции, Бельгии и Латвии.

Источник: Спорт день за днём Сообщить об ошибке
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Теги
Лос-Анджелес Лейкерс Мужская сборная России - Баскетбол Тимофей Мозгов
Новости. Баскетбол
10 июня 2017, суббота
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