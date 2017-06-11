Мозгов: верю в «Кливленд»

Центровой «Лос-Анджелес Лейкерс» Тимофей Мозгов рассказал, что следит за происходящим в финале плей-офф НБА между «Голден Стэйт Уорриорз» и «Кливленд Кавальерс», заявив, что по-прежнему верит в победу своей бывшей команды.

«Конечно я слежу за финалом НБА. Не могу сказать, что „Кливленд“ без меня будет обречён. Я верю в команду! Вчера «Кливленд» показал феноменальный баскетбол и размочил счёт в серии после трёх поражений подряд. Было видно, что ребята серьёзно настроены. Посмотрим, что будет дальше», — цитирует Мозгова Sportsdaily.