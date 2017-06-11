Брайант согласился с тем, что Ирвинг обладает психологией Мамбы

Бывший игрок НБА Коби Брайант высоко оценил действия разыгрывающего «Кливленд Кавальерс» Кайри Ирвинга в четвёртом матче финальной серии плей-офф НБА с «Голден Стэйт Уорриорз». В своём официальном микроблоге в социальной сети «Твиттер» Брайант повторил сообщение бодибилдера Тима Чана, в котором тот сравнил Ирвинга с ним.



«Кайри обладает психологией Мамбы, как у Коби Брайанта».



Встреча завершилась победой «Кливленда» со счётом 137:116, а Ирвинг в ней набрал 40 очков, сделал спемь подборов и отдал четыре передачи.