Болельщик «Кливленда» собирает деньги на оплату штрафов Дантэя Джонса

Житель Кливленда Рики Смит начал кампанию по сбору средств на оплату штрафов за технические фолы атакующего защитника «Кливленд Кавальерс» Дантэя Джонса.



«Дантэй Джонс подписал контракт с «Кавальерс» перед плей-офф, и его зарплата за период выступлений должна составить $ 9 127. Но за два первых раунда плей-офф он был оштрафован за технические фолы на $ 6 000, хотя играет всего три минуты за матч.

Болельщики «Кливленда» могут сидеть и ждать, что Леброн Джеймс оплатит штрафы Джонса, а могут сами показать своё отношение к нему», – написал Смит в комментарии к своей инициативе на специализированном сайте для подобных целей Gofundme.



На данный момент собрано $ 210, а с начала кампании Джонс успел получить ещё один штраф в $ 3 000.