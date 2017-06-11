Лавар Бол: все три моих сына будут играть за «Лейкерс» и завоюют пять титулов

Отец одного из главных претендентов на первый номер предстоящего драфта НБА разыгрывающего Лонзо Бола Лавар видит будущее своей семьи, в которой есть ещё два сына Лианджело и Ламело, в радужных тонах.



«Все мои сыновья уйдут в НБА после первого же года в университете. Независимо от того хорошо это или плохо. Все трое окажутся в «Лейкерс» вместе и завоюют там чемпионский титул, ещё один титул, ещё, ещё и ещё. Думаете, я шучу? А вы видели, как они играют за школьную команду», – передаёт слова Бола ESPN.