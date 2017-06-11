Пачулия не будет наказан за удар Шамперта между ног

Центровой «Голден Стэйт Уорриорз» Заза Пачулия не понесёт дополнительного наказания за удар между ног атакующего защитника «Кливленд Кавальерс» Имана Шамперта в четвёртом матче финальной серии плей-офф НБА, сообщает USA Today. Инцидент произошёл в борьбе за мяч, когда Пачулия лежал на паркете. После эпизода оба игрока получили по техническому фолу.

Также лига не будет предпринимать никаких дисциплинарных мер к другим баскетболистам обеих команд, чьи действия изучались после поединка на предмет умышленной грубости.