Дрэймонд Грин: 3-1 в этом сезоне – не то же самое, что 3-1 в прошлом

Мощный форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин не думает, что стоит проводить параллели между финальными сериями нынешнего и прошлого сезонов из-за одинакового счёта в них после четырёх первых матчей.



«Да, счёт сейчас такой же – 3:1. Но мы вели в серии 3-0. А год назад такого не было. В этом заключается небольшая разница. И, в конце концов, сама серия немного другая. Но самое главное, что на этот раз я смогу сыграть в пятом поединке», – цитирует Грина Cleveland Plain Dealer.



В минувшем сезоне форвард пропустил пятую встречу из-за дисквалификации.