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Джеймс: даже мать и жена были против моего возвращения в «Кливленд»

11 июня 2017, воскресенье. 19:40. Баскетбол

Форвард «Кливленд Кавальерс» Леброн Джеймс признался, что, когда он возвращался в родной клуб из «Майами Хит», против были даже его мать и жена. Его мать всё ещё злилась из-за едкого письма владельца «Кавальерс» Дэна Гилберта, опубликованного после ухода Джеймса в «Майами».

«Некоторые люди были против. Даже моей матери и жене это не нравилось. Мне пришлось объяснять маме, что дело не в письме Гилберта. Для меня возвращение было работой на более крупную картину. Дело было во всех детях и людях, которым нужно вдохновение, нужен способ выбраться. И я верю, что я открыл им путь», — приводит слова Джеймса Cleveland Plain Dealer.

Источник: Cleveland Plain Dealer Сообщить об ошибке
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Теги
Кливленд Кавальерс Леброн Джеймс
Новости. Баскетбол
11 июня 2017, воскресенье
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