Дюрант: Грин позвонил мне сразу после финала 2016 года? 100-процентная ложь

Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Кевин Дюрант опроверг информацию о том, что Дрэймонд Грин позвонил ему сразу после поражения в седьмом матче финала НБА прошлого года. Грин ранее говорил, что сразу после матча позвонил генеральному менеджеру клуба Бобу Майерсу, а затем Дюранту, чтобы уговорить его перейти в «Уорриорз».

«Это 100-процентная ложь», — приводит слова Дюранта Dime.

До прошлого лета Дюрант выступал в «Оклахома-Сити Тандер», но, став свободным агентом, подписал контракт с «Голден Стэйт Уорриорз».