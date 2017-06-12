Стивен Карри: «Голден Стэйт» сосредоточен только на предстоящей игре

Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стивен Карри признался, что поражение в прошлогоднем финале не влияет на игру команды в нынешней финальной серии с «Кливленд Кавальерс».



«Сейчас совершенно другой год. Я позитивно настроен перед возможностью, которая будет у нашего клуба завтра. Прошлое осталось позади. Конечно, поражение в минувшем финале подпитывало нас весь год. Понимаем, что нас отделяет всего одна победа от чемпионства. У нас будет шанс написать собственную историю в этом году. Так что мы сосредоточены на том, что происходит сейчас», – приводит слова Карри ASAP Sports.

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