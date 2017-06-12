Лав: уверен, «Голден Стэйт» будет по-другому действовать в обороне в 5-м матче

Форвард «Кливленд Кавальерс» Кевин Лав считает, что его команда способна снова результативно начать встречу с «Голден Стэйт Уорриорз».



«Я думаю, мы сможем вновь исполнить похожие броски и сыграть с такой же психологией. Но рекордные матчи не могут случаться постоянно, особенно в финале. Я уверен, что «Голден Стэйт» будет по-другому действовать в обороне. Они применят несколько других защитных схем. Мы должны быть готовы к этому поединку», – цитирует Лава ASAP Sports.



Напомним, что в первой четверти четвёртого матча «Кливленд» набрал 49 очков.

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