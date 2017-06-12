Два билета на 5-ю игру финала плей-офф НБА были проданы за $ 90 тыс.

Два билета в первом ряду на пятый матч финальной серии плей-офф НБА между «Голден Стэйт Уорриорз» и «Кливленд Кавальерс» были проданы за $ 90 тыс., информирует ESPN.



Сообщается, что два билета купил один человек. Другой болельщик приобрёл пару билетов за 82 $ тыс.



В прошлом году один фанат заплатил $ 99 тыс. за два билета в первом ряду на седьмой поединок финала «Уорриорз» – «Кавальерс».



Напомним, что «Голден Стэйт» станет чемпионом, если победит в пятом матче, который пройдёт на «Оракл-Арене» 13 июня.