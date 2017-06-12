Игуодала: я не испытываю давления из-за поражения в прошлогоднем финале

Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Андре Игуодала сказал, что поражение в финале плей-офф – 2016 не влияет на его игру и настрой в нынешней финальной серии с «Кливленд Кавальерс».



«Я не думаю, что испытываю дополнительное давление из-за того, что случилось в прошлом году. Вы просто пытаетесь выполнить свою работу и стараетесь помочь команде победить. Если есть давление, с ним просто нужно справиться. Если что-то не выходит, вы просто учитесь на этом, переходите к следующему этапу и снова пытаетесь победить», – приводит слова Игуодалы ASAP Sports.

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