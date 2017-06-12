А. Джексон: в Евролиге существует слишком много правил, касающихся игровой формы

Защитник ЦСКА Аарон Джексон на своей официальной странице в социальной сети «Твиттер» раскритиковал некоторые правила Евролиги.



«В Евролиге нет правил, но всё же существует множество правил, когда дело доходит до того, что вам можно носить на площадке.



Все команды должны докладывать в лагерь в одно и то же время, в первую неделю сентября. Рынок свободных агентов не должен открываться до последней игры внутреннего чемпионата», – написал Джексон.



Напомним, что во время «Финала четырёх» Евролиги Аарон заявил, что матч за третье место должен быть исключён из турнира