Тристан Томпсон: я эмоциональный лидер «Кливленда»

Форвард «Кливленд Кавальерс» Тристан Томпсон сказал, что сделает всё возможное, чтобы его команда победила в пятом матче финальной серии плей-офф с «Голден Стэйт Уорриорз».



«Я чувствую, что являюсь эмоциональным лидером «Кливленда». Я стараюсь быть активным, придавать команде энергию. Не имеет значения, какая у меня будет статистика в конце игры. Если я дам команде эту энергию, буду играть с упорством и продолжу соревноваться на высоком уровне, у меня всё получится. Я должен сделать это в следующем матче», – приводит слова Томпсона ASAP Sports.

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