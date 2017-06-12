Калинич: не мог праздновать победу в Евролиге из-за допинг-тестов

Форвард «Фенербахче» Никола Калинич в своём «Твиттере» резко высказался о правилах Евролиги.



«В Европе ты должен провести столько же игр, сколько и в НБА, но у тебя нет летнего отпуска. За пять сезонов у меня было всего 20-30 выходных дней.



Ты должен проходить много допинг-тестов. Например, я даже не мог праздновать победу в Евролиге из-за того, что меня вынудили пройти допинг-тест.



Вы меняете мяч по два раза за неделю?! Просто представьте такое в НБА. Игроки не могут жаловаться на рефери. И после всего этого вы задаётесь вопросом, почему все хотят уйти в НБА или куда-то ещё при первой же возможности», – написал Калинич.

А. Джексон: в Евролиге существует слишком много правил, касающихся игровой формы