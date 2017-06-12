Пачулия: не имеет значения, где «Голден Стэйт» станет чемпионом

Центровой «Голден Стэйт Уорриорз» Заза Пачулия сказал на пресс-конференции, что для него не важно, где калифорнийский клуб завоюет чемпионский титул.



«Прежде всего хочу сказать, что не имеет значения, где ты побеждаешь, пока тебе удаётся делать это. Мы рады, что будем играть перед своими болельщиками. Думаю, завтра будет очень шумно. Не могу дождаться момента, когда смогу зарядиться энергией от наших фанатов», – цитирует Пачулию ASAP Sports.



Напомним, что «Голден Стэйт» станет чемпионом, если одолеет «Кливленд Кавальерс» в пятом матче финальной серии (3-1), который пройдёт на «Оракл-Арене» 13 июня.

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