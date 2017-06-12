«Локомотив-Кубань» договорился о контракте с Брайаном Квейлом

Руководство краснодарского «Локомотива-Кубань» договорилось о контракте с американским центровым Брайаном Квейлом, сообщает Sportando.

Сезон-2016/17 центровой провёл в составе немецкого «Ольденбурга», с которым пробился в финал чемпионата Германии. Квейл набирал по 14,6 очка и собирал по 6,4 подбора в среднем за игру.

В 2011 году Квейл выставлял свою кандидатуру на драфт НБА, но не был выбран. В Европе он успел поиграть в чемпионатах Турции и Бельгии, а в сезоне-2015/16 был признан самым эффективным игроком первенства Германии.