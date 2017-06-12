Игуодала: уверен, что Эмбиид думает: «Филадельфия» выиграет чемпионат"

Лёгкий форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Андре Игуодала заявил, что игроки должны настраиваться на победу независимо от того, в каком клубе играют. «Уорриорз» ведут в финальной серии с «Кливленд Кавальерс» — 3-1.

«Нужно быть настроенным на победу независимо от того, за какой клуб играешь. Я уверен, что Джоэл Эмбиид думает: „Мы выиграем чемпионат“. Сложится у всех по-разному, но у каждого есть шанс. Нужно готовиться так, словно у тебя всё получится», — приводит слова Игуодалы корреспондент ESPN Араш Маркази.