Центровой «Сахалина» Подкользин признан самым высоким человеком России

Центровой «Сахалина» Павел Подкользин официально признан самым высоким человеком России. Запись об этом внесена в Книгу рекордов России, сообщает её сайт. Рост Подкользина составляет 226 см.

Подкользин был выбран на драфте НБА под 21-м номером «Ютой Джаз», откуда сразу был обменян в «Даллас Маверикс». В НБА центровой провёл всего 6 матчей, за которые успел набрать 9 подборов и 4 очка. Позднее он выступал за «Химки», «Сибирьтелеком-Локомотив», «Нижний Новгород», «Металлург-Университет», «Новосибирск» и «Алтай-Баскет». В «Сахалине» Подкользин выступает с 2016 года.