Обрадович поработает в штабе «Бруклин Нетс» во время Летней лиги

Главный тренер краснодарского «Локомотива-Кубань» Саша Обрадович присоединится к тренерскому штабу клуба НБА «Бруклин Нетс» во время Летней лиги, сообщает корреспондент Дэвид Пик. Обрадович будет не единственным европейцем в штабе «Нетс» — в клуб также приедет наставник хорватской «Цибоны» Дмари Муаломерович.

Обрадович возглавил «Локомотив» в 2016 году. До этого сербский специалист четыре года тренировал берлинскую «Альбу», а также работал в чемпионатах Украины и Польши. В 2015 году он был признан лучшим тренером года в Германии.