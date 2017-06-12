Гэй официально отказался от опции на последний год в «Сакраменто»

Форвард «Сакраменто Кингз» Руди Гэй официально отказался от последнего года контракта с клубом, на который имел опцию. Гэй мог получить за сезон-2017/18 $ 14,2 млн, но вместо этого решил стать неограниченно свободным агентом, сообщает RealGM.

В прошедшем сезоне форвард набирал в среднем по 18,7 очка и 6,3 подбора за матч. В январе он порвал ахиллово сухожилие левой ноги и сейчас проходит восстановление. Доктора уже разрешили ему приступить к работе в тренажёрном зале.

Этим летом Гэй рассчитывает заключить многолетний контракт.