ЦСКА может подписать контракт с Лео Вестерманном

Московский ЦСКА заинтересован в услугах французского защитника Лео Вестерманна. Контракт между сторонами может быть подписан по окончании финальной серии Единой лиги ВТБ, сообщает Sportando.

Сезон-2016/17 Вестерманн провёл в составе литовского «Жальгириса». В матчах чемпионата Литвы он набирал в среднем по 6,7 очка, делал 3,9 передачи и 2,8 подбора за игру. В Евролиге его средние показатели составляли 8,2 очка, 5,5 передачи и 3,2 подбора за матч. Ранее Вестерманн выступал за французский «Лимож» и сербский «Партизан».