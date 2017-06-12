Два билета на матч «Голден Стэйт» – «Кливленд» проданы за рекордные $ 133 тыс.

Два билета на пятый матч финальной серии плей-офф НБА между «Голден Стэйт Уорриорз» и «Кливленд Кавальерс» были проданы за $ 133 тыс., что является рекордом лиги, сообщает инсайдер ESPN Дэррен Ровелл в «Твиттере».



В прошлом году один фанат заплатил $ 99 тыс. за два билета в первом ряду на седьмой поединок финала «Уорриорз» – «Кавальерс». А сегодня стало известно, что два билета на предстоящую игру были проданы за $ 90 тыс.



«Голден Стэйт» станет чемпионом, если победит в пятом матче, который пройдёт на «Оракл-Арене» 13 июня.