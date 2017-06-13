Вяльцев: с ЦСКА нужно играть все 40 минут, а не только первую половину

Защитник «Химок» Егор Вяльцев дал интервью в преддверии третьего матча финальной серии Единой лиги ВТБ с ЦСКА (13 июня). В двух первых играх сильнее были «армейцы».



«В двух первых матчах против „армейцев“ нам было тяжело. Наверное, сказался небольшой перерыв, и мы ещё психологически не отошли от битвы с «Зенитом», да и физически была большая нагрузка. Хотя первую половину первой встречи против ЦСКА мы провели достаточно неплохо, бились на равных, но этот соперник не прощает минутной расслабленности. Какие-то минуты потери концентрации оборачивались в «-15» и «-20», и после этого тяжело по новой входить в игру, тратить уйму сил и в два раза больше прикладывать усилий, чтобы сравнять счёт. В первом матче нам всё же это удалось, и мы проиграли всего шесть очков, но повторять такие вещи с ЦСКА нет смысла. Во втором матче они нам доказали, что такой расслабленности они себе больше не позволят. Мы должны играть все 40 минут, а не только первую половину. Это финал, где все просто обязаны выкладываться на 100 или даже 200 процентов, показывая достойный баскетбол», — сказал Вяльцев в интервью клубной пресс-службе.