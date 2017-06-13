Бывший игрок НБА Телфэйр арестован в Бруклине и может сесть в тюрьму на 15 лет

Экс-разыгрывающий НБА Себастьян Телфэйр, ныне выступающий за китайский «Фуцзянь Сюньсин», может сесть в тюрьму на срок до 15 лет за незаконное хранение оружия.

Как сообщает New York Times, Телфэйр был задержан полицией Бруклина. Пикап, в котором 32-летний баскетболист находился вместе с 18-летним Джами Томасом, сперва припарковался в неположенном месте, а затем уехал с выключенными фарами. Полицейские остановили автомобиль для проверки и нашли внутри три заряженных пистолета и полуавтоматическую винтовку, бронежилет и зажжённую сигарету с марихуаной. Телфэйру, который был за рулём пикапа, и Томасу предъявлены обвинения по шести пунктам, среди которых незаконное хранение оружия и ношение бронежилета.

Телфэйр ранее уже имел проблемы с законом. В 2006 году он, будучи игроком «Портленд Трэйл Блэйзерс», был оштрафован клубом за то, что пронёс заряженный пистолет на борт клубного самолёта. В 2007 году защитник был отчислен из «Бостон Селтикс», после того как полиция обнаружила оружие под сиденьем его автомобиля.