«Голден Стэйт» обыграл «Кливленд» в пятом матче и одержал победу в плей-офф НБА

«Голден Стэйт Уорриорз» дома обыграл «Кливленд Кавальерс» со счётом 129:120 в пятом матче финала НБА. «Голден Стэйт» одержал победу в финальной серии — 4-1.

«Кливленд» вёл с отрывом около 5 очков до середины второй четверти, после чего «Голден Стэйт» перехватил лидерство и не упускал его до финальной сирены.

Кевин Дюрант набрал 39 очков, совершил 7 подборов и отдал 5 передач, у Стивена Карри — 34 очка, 6 подборов и 10 передач. В составе «Кливленда» у Леброна Джеймса — 41 очко, 13 подборов и 8 передач, Кайри Ирвинг набрал 26 очков.