«Голден Стэйт» повторил рекорд НБА, проиграв только один матч в плей-офф

«Голден Стэйт Уорриорз», ставший чемпионом НБА, завершил плей-офф сезона-2016/17 с показателем 16-1.
Таким образом, калифорнийский клуб повторил рекорд лиги по наименьшему количеству поражений в плей-офф. Ранее такого результата удалось добиться «Филадельфии Сиксерс» (1983) и «Лос-Анджелес Лейкерс» (2001).
Напомним, что «Голден Стэйт» всухую обыграл «Портленд Трэйл Блэйзерс», «Юту Джаз» и «Сан-Антонио Спёрс». Единственное поражение подопечные Стива Керра потерпели в четвёртом поединке финальной серии с «Кливленд Кавльерс» (116:137).
«Голден Стэйт» обыграл «Кливленд» в пятом матче и одержал победу в плей-офф НБА