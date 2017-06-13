Джеймс – первый игрок в истории финалов с трипл-даблом в среднем за игру

Форвард «Кливленд Кавальерс» Леброн Джеймс стал первым игроком в истории НБА, завершившим финальную серию плей-офф с трипл-даблом в среднем за игру.



В пяти матчах финальной серии с «Голден Стэйт Уорриорз» Джеймс набирал по 33,6 очка, собирал по 12,0 подбора и отдавал по 10,0 передачи в среднем за матч.



Наиболее результативным для лидера «Кливленда» стал последний поединок финала, в котором он собрал коллекцию из 41 очка, 13 подборов, 8 результативных передач, 2 перехватов и 1 блок-шота.



Напомним, что MVP финальной серии был признан форвард «Уорриорз» Кевин Дюрант.