Лента новостей Видео Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Турнир FIFA17
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Игроки «Голден Стэйт» отпраздновали чемпионство в раздевалке

13 июня 2017, вторник. 07:59. Баскетбол

Игроки «Голден Стэйт Уорриорз» отпраздновали в раздевалке победу в финальной серии плей-офф над «Кливленд Кавальерс» (4-1).

В пятой игре калифорнийский клуб одолел команду Тайрона Лю со счётом 129:120. Для «Голден Стэйт» этот чемпионский титул стал уже пятым в истории.

Напомним, что «Голден Стэйт» повторил рекорд НБА по наименьшему количеству поражений в плей-офф. Ранее такого результата удалось добиться «Филадельфии Сиксерс» (1983) и «Лос-Анджелес Лейкерс» (2001).

Видео доступно на официальной странице Def Pen Hoops в социальной сети «Твиттер».

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Включи голову!
Теги
Голден Стэйт Уорриорз
Новости. Баскетбол
13 июня 2017, вторник
08:21 К. Томпсон: какой из титулов лучше? Не знаю, я просто рад сравняться с отцом
08:12 НБА представила видео лучших моментов с участием Дюранта в 5-м матче финала
08:12 Дюрант: Джеймс – единственный игрок, который может смотреть мне в глаза
07:59 Игроки «Голден Стэйт» отпраздновали чемпионство в раздевалке
07:57 Джеймс: я никогда не играл за суперкоманды
07:38 Мама Дюранта прервала послематчевое интервью сына
07:30 Джеймс – первый игрок в истории финалов с трипл-даблом в среднем за игру
07:18 «Голден Стэйт» повторил рекорд НБА, проиграв только один матч в плей-офф
07:15 Керр повторил достижение Джексона, Расселла и Кундлы
07:15 Дюрант: когда мне было восемь, обещал маме, что стану чемпионом! Мы сделали это!
07:07 Дюрант признан MVP финала НБА
06:54 Кевин Дюрант повторил уникальное достижение Шакила О'Нила
06:53 «Голден Стэйт» стал чемпионом НБА в пятый раз в истории
06:46 «Голден Стэйт» обыграл «Кливленд» в пятом матче и одержал победу в плей-офф НБА
02:52 Бывший игрок НБА Телфэйр арестован в Бруклине и может сесть в тюрьму на 15 лет
01:59 Вяльцев: с ЦСКА нужно играть все 40 минут, а не только первую половину
00:24 Джефферсон: в «Голден Стэйт» пришёл Дюрант, а в «Кливленд» — Уильямс и Корвер
12 июня 2017, понедельник
23:50 Два билета на матч «Голден Стэйт» – «Кливленд» проданы за рекордные $ 133 тыс.
23:07 ЦСКА может подписать контракт с Лео Вестерманном
22:36 Гэй официально отказался от опции на последний год в «Сакраменто»
22:32 Обрадович поработает в штабе «Бруклин Нетс» во время Летней лиги
21:09 Центровой «Сахалина» Подкользин признан самым высоким человеком России
20:40 В «Лейкерс» остались недовольны формой Болла на просмотре
19:37 Игуодала: уверен, что Эмбиид думает: «Филадельфия» выиграет чемпионат"
19:01 Мозгов: даже если «Кливленд» проиграет — сделает это достойно
18:25 «Локомотив-Кубань» договорился о контракте с Брайаном Квейлом
17:16 Керр: Томпсон, как лабрадор, весь день бегает за Ирвингом
16:12 Ясикявичюс останется главным тренером «Жальгириса»
15:54 Пачулия: не имеет значения, где «Голден Стэйт» станет чемпионом
15:35 Калинич: не мог праздновать победу в Евролиге из-за допинг-тестов
15:27 Тристан Томпсон: я эмоциональный лидер «Кливленда»
14:42 «Локомотив-Кубань» проявляет интерес к Брайану Квейлу
14:30 А. Джексон: в Евролиге существует слишком много правил, касающихся игровой формы
14:02 Игуодала: я не испытываю давления из-за поражения в прошлогоднем финале
13:25 Два билета на 5-ю игру финала плей-офф НБА были проданы за $ 90 тыс.
13:03 Лю: игроки «Кливленда» были слишком хорошими в первых трёх матчах финала
12:36 Харрисон Барнс не смотрит финальную серию плей-офф НБА
12:00 Джей Ар Смит: Ирвинг хорошо подходит для баскетбола 3х3
11:48 Лав: уверен, «Голден Стэйт» будет по-другому действовать в обороне в 5-м матче
11:12 Джеймс: не планирую участвовать в баскетболе 3х3 на Олимпийских играх
11:05 Дрэймонд Грин: в баскетболе 3х3 могут победить непрофессиональные спортсмены
10:55 Стивен Карри: «Голден Стэйт» сосредоточен только на предстоящей игре
10:07 Дюрант: игроки «Кливленда» способны повторить успех 4-го матча
09:46 Джеймс: в 5-м матче «Кливленду» нужно сыграть в 20 раз лучше
00:37 Матч «Панатинаикос» — «Олимпиакос» остановили из-за беспорядков фанатов
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
© championat.com, 2000–2017