Игроки «Голден Стэйт» отпраздновали чемпионство в раздевалке

Игроки «Голден Стэйт Уорриорз» отпраздновали в раздевалке победу в финальной серии плей-офф над «Кливленд Кавальерс» (4-1).



В пятой игре калифорнийский клуб одолел команду Тайрона Лю со счётом 129:120. Для «Голден Стэйт» этот чемпионский титул стал уже пятым в истории.



Напомним, что «Голден Стэйт» повторил рекорд НБА по наименьшему количеству поражений в плей-офф. Ранее такого результата удалось добиться «Филадельфии Сиксерс» (1983) и «Лос-Анджелес Лейкерс» (2001).



Видео доступно на официальной странице Def Pen Hoops в социальной сети «Твиттер».