Дюрант: Джеймс – единственный игрок, который может смотреть мне в глаза

Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Кевин Дюрант после победы в пятом матче финала плей-офф (129:120) поделился мнением о лидере «Кливленд Кавальерс» Леброне Джеймсе.



«Джеймс – единственный игрок с 2012 года, который может смотреть мне в глаза. Он завершил финал с трипл-даблом в среднем за игру. Его невозможно остановить», – приводит слова Дюранта ESPN.



Кевин завершил встречу, набрав 39 очков, собрав 7 подборов, отдав 5 результативных передач и совершив 1 перехват.



Напомним, что Дюрант был признан MVP финала.