К. Томпсон: какой из титулов лучше? Не знаю, я просто рад сравняться с отцом

Защитник «Голден Стэйт Уорриорз» Клэй Томпсон прокомментировал победу над «Кливленд Кавальерс» в финале НБА.

«Какой из титулов лучше — нынешний или тот, что мы выиграли два года назад? Не знаю. Я просто рад, что сумел сравняться с отцом по их количеству. У нас их по два, а теперь я собираюсь выиграть ещё парочку», — сказал Томпсон.

В пятом матче финала «Уорриорз» обыграли «Кавальерс» со счётом 129:120 и в пятый раз в истории стали чемпионами НБА. Томпсон набрал 11 очков.

Отец Клэя Майкл Томпсон дважды становился чемпионом ассоциации в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» (в сезонах-1986/87 и 1987/88).