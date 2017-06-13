Дюрант – на пресс-конференции: я сказал слишком много, мне надо выпить пива

Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Кевин Дюрант в конце послематчевой пресс-конференции сказал, что собирается выпить несколько бокалов пива.



«Я сказал слишком много. Сейчас хочу выпить несколько бокалов пива. Я не пил пиво с февраля. Чувствую себя отлично», – сказал Дюрант.



Напомним, что Кевин был признан самым ценным игроком финальной серии В пятой игре с «Кливленд Кавальерс» (129:120) форвард собрал коллекцию из 39 очков, 7 подборов, 5 результативных передач и 1 перехвата.

Видео доступно на официальной странице Def Pen Hoops в социальной сети «Твиттер»