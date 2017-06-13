Ирвинг: «Кливленд» будет готов снова сразиться с «Голден Стэйт»

Разыгрывающий «Кливленд Кавальерс» Кайри Ирвинг поделился эмоциями после поражения в финальной серии плей-офф с «Голден Стэйт Уорриорз» (1-4).



«Поражения всегда трудно пережить. Мы проиграли. Очевидно, что есть некоторые положительные моменты, которые мы можем извлечь из этого. Сейчас я с нетерпением жду начала отпуска. Хочу отдохнуть за эти несколько недель, чтобы потом вернуться и начать всё сначала. Поражение просто надо забыть, нужно оставить его здесь и начать собирать войска, чтобы вновь выйти в финал.



«Голден Стэйт» – невероятная команда. Они победили нас, но я уверен, что мы вернёмся и будем готовы снова сразиться с ними», – цитирует Ирвинга ASAP Sports.

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