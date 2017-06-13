Ст. Карри – девятый, у которого по нескольку чемпионских титулов и званий МVP

Для разыгрывающего «Голден Стэйт Уорриорз» Стивена Карри чемпионский титул нынешнего сезона стал вторым в карьере, притом что ранее он дважды становился самым ценным игроком НБА. Таким образом, он стал девятым баскетболистом в истории лиги, в активе которого есть несколько чемпионских титулов и несколько званий MVP сезона.

В этот список также входят Уилт Чемберлен (2 чемпионства и 4 MVP), Ларри Бёрд (3 и 3), Леброн Джеймс (3 и 4), Тим Данкан (5 и 2), Мэджик Джонсон (5 и 3), Майкл Джордан (6 и 5), Карим Абдул-Джаббар (6 и 6) и Билл Расселл (11 и 5).