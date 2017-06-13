Джеймс: я не рад, что Дюрант выиграл свой первый чемпионский титул

Лидер «Кливленд Кавальерс» Леброн Джеймс поделился мнением о завоевании форвардом «Голден Стэйт Уорриорз» Кевином Дюрантом первого чемпионского титула в карьере.



«Я не рад, что он выиграл свой первый титул. Меня это совсем не радует. Время – лучший учитель. Кевин набирался опыта с того самого поражения в 2012 году. Он пришёл к выводу, что ему нужно изменить и переоценить свою карьеру.



Завоевание первого титула для меня было похоже на рождение первого сына. Это был момент гордости, то, что ты никогда не забудешь. И в конечном итоге, кто бы что ни говорил, это останется с тобой, им уже никогда не отнять того, что ты чемпион. Им придётся говорить об этом всегда. Может быть, это последнее, что они скажут о тебе, но они всё равно будут вынуждены сказать, что ты чемпион», – цитирует Джеймса ASAP Sports.

Джеймс: у меня нет причин опускать голову