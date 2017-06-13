Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стивен Карри закурил сигару во время интервью в прямом эфире на американском телеканале NBCS.



Один из ведущих назвал Карри современным Редом Ауэрбахом.



В пятом матче финальной серии с «Кливленд Кавальерс» (129:120), который обеспечил «Уорриорз» победу в плей-офф, Стивен провёл на площадке 41 минуту, набрал 34 очка, отдал 10 результативных передач, собрал 6 подборов, а также совершил 3 перехвата.



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