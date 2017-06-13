Аллей-уп Дрэймонда Грина на Андре Игуодалу – лучший момент 5-го матча финала

НБА представила ролик, посвящённый лучшим моментам пятого матча финальной серии плей-офф между «Голден Стэйт Уорриорз» и «Кливленд Кавальерс». В их число вошли роскошная передача разыгрывающего «Голден Стэйт» Стивена Карри, сокрушительный данк лидера «Кливленда» Леброна Джеймса, а также эффектный аллей-уп форварда «Уорриорз» Дрэймонда Грина на своего коллегу по позиции Андре Игуодалу.



Встреча завершилась домашней победой «Голден Стэйт» со счётом 129:120.



Видео доступно на официальном канале НБА в YouTube