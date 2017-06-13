Дрэймонд Грин спас Клэя Томпсона от падения на паркет

В одном из эпизодов пятого матча финала плей-офф между «Кливленд Кавальерс» и «Голден Стэйт Уорриорз» (120:129) форвард калифорнийской команды Дрэймонд Грин спас защитника Клэя Томпсона от падения на паркет.



Томпсон пытался накрыть форварда «Кливленда» Тристана Томпсона, однако из-за обманного движения начал падать головой вниз на паркет. Грин поймал Клэя в воздухе и уберёг его от болезненного приземления. Отметим, что защитнику также помог разыгрывающий «Кавальерс» Кайри Ирвинг.



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