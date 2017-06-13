Стивен Карри: «Голден Стэйт» пережил баскетбольный ад, проиграв в прошлом финале

Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стивен Карри рассказал, чем отличается чемпионский титул, который его команда завоевала в этом году, от победы в плей-офф – 2015.



«Эти два титула разные из-за того, что случилось в прошлом финале. Мы пережили баскетбольный ад, когда упустили победу. Мы жили с этим поражением весь год, старались стать лучше. Тренер всегда говорил, что вы разливаете шампанское друг на друга после победы в финале, потому что понимаете, насколько трудно выполнить эту работу. Не важно, что люди говорили о нашей команде перед началом сезона. Мы тяжело работали, чтобы добиться победы.



Это невероятно – вновь оказаться в этой ситуации, снова стать чемпионом, праздновать и наслаждаться этим опытом. Сложно сравнить эти ощущения с теми, что я чувствовал во время завоевания первого титула, но они довольно похожи. Поэтому я собираюсь наслаждаться этим летом как чемпион», – приводит слова Карри ASAP Sports.

Совсем другой «Голден Стэйт». Чемпионский парад пройдёт в Окленде Кевин Дюрант оставил все свои кошмары позади, завоевав первый титул и звание MVP финала. «Голден Стэйт» обошёл легендарных «Лейкерс» — 16-1.