Лю: не вижу большого разрыва между «Голден Стэйт» и «Кливлендом»

Главный тренер «Кливленд Кавальерс» Тайрон Лю после поражения в финале плей-офф заявил, что его команда сопоставима по силе с «Голден Стэйт Уорриорз».



«В первых двух матчах мы пребывали по большей части ещё где-то в прошлом сезоне. Можно многое отрабатывать на тренировке, но до тех пор, пока ты не выйдешь против этой команды и не сыграешь с ней. Это непросто.



Сегодня они обыграли нас. Я не вижу большого разрыва. Считаю, что мы играли хорошо, с каждым матчем становились лучше, но с хорошими командами нельзя позволять себе отдавать такие поединки, как третий, на домашнем паркете, а потом рассчитывать на то, что ты приедешь и победишь эту команду на их территории.



Когда у тебя есть возможность победить их, ты должен сделать это. Не может быть каких-то других вариантов, ты должен победить. Упустив победу в третьем матче и вернувшись в этот зал, мы понимали, что будет нелегко, хотя у нас был правильный настрой. Мы достойно сражались, но сегодня они оказались сильнее», – приводит слова Лю ASAP Sports.

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