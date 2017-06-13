Майерс: Керр будет тренером «Голден Стэйт» в следующем сезоне

Генеральный менеджер «Голден Стэйт Уорриорз» Боб Майерс сказал, что главный тренер команды Стив Керр продолжит работу в клубе.



«У меня нет никаких сомнений в том, что Стив останется тренером этой команды. Уверен, что он продолжит работу. Керр будет нашим тренером», – цитирует Майерса ESPN.



Напомним, что после стартовых двух матчей первого раунда плей-офф Керр не мог тренировать «Уорриорз» из-за проблем со здоровьем. 51-летний специалист вернулся к своим обязанностям во второй игре финальной серии.

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