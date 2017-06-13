Лента новостей Видео Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Турнир FIFA17
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Майерс: Керр будет тренером «Голден Стэйт» в следующем сезоне

13 июня 2017, вторник. 15:18. Баскетбол

Генеральный менеджер «Голден Стэйт Уорриорз» Боб Майерс сказал, что главный тренер команды Стив Керр продолжит работу в клубе.

«У меня нет никаких сомнений в том, что Стив останется тренером этой команды. Уверен, что он продолжит работу. Керр будет нашим тренером», – цитирует Майерса ESPN.

Напомним, что после стартовых двух матчей первого раунда плей-офф Керр не мог тренировать «Уорриорз» из-за проблем со здоровьем. 51-летний специалист вернулся к своим обязанностям во второй игре финальной серии.

Керр: мне повезло быть частью многих чемпионских команд
Источник: ESPN US Сообщить об ошибке
Включи голову!
Теги
Голден Стэйт Уорриорз Стив Керр
Новости. Баскетбол
13 июня 2017, вторник
15:53 Определились все участники Евролиги сезона-2017/18
15:51 Леброн Джеймс обошёл Шакила О'Нила по количеству игр в плей-офф
15:20 Дюрант – третий игрок в истории НБА, ставший MVP финала в первый год в команде
15:18 Майерс: Керр будет тренером «Голден Стэйт» в следующем сезоне
15:06 Месси поздравил «Голден Стэйт» и Стивена Карри с победой в финале
14:36 Букмекеры считают «Голден Стэйт» безоговорочным фаворитом сезона-2017/18
14:30 «Голден Стэйт Уорриорз» — чемпион плей-офф НБА-2016/17. Фоторепортаж
14:13 20 лет назад баззер-битер Керра принёс «Чикаго» победу в финале плей-офф
13:54 Лю: не вижу большого разрыва между «Голден Стэйт» и «Кливлендом»
13:43 Керр – четвёртый, становившийся чемпионом более раза и как игрок, и как тренер
13:22 Клэй Томпсон: люди думают, что нам было легко завоевать титул, но это не так
13:01 Керр: мне повезло быть частью многих чемпионских команд
12:48 «Жальгирис» объявил о переходе Аарона Уайта
12:07 Стивен Карри: «Голден Стэйт» пережил баскетбольный ад, проиграв в прошлом финале
11:47 Дрэймонд Грин спас Клэя Томпсона от падения на паркет
11:36 Уэйд: Дюрант был монстром в финале плей-офф
11:15 Аллей-уп Дрэймонда Грина на Андре Игуодалу – лучший момент 5-го матча финала
11:07 Стивен Карри закурил сигару во время интервью в прямом эфире
10:38 Джеймс: я не рад, что Дюрант выиграл свой первый чемпионский титул
10:22 Дрэймонд Грин: никто не ожидал, что Керр поменяет ротацию в 5-м матче
09:53 Игуодала: «Голден Стэйт» хочет стать одной из лучших команд в истории
09:44 Керр: Дюрант доминировал в финальной серии
09:31 Ст. Карри – девятый игрок с несколькими чемпионскими титулами и званиями МVP
09:27 Ирвинг: «Кливленд» будет готов снова сразиться с «Голден Стэйт»
09:25 Дюрант – на пресс-конференции: я сказал слишком много, мне надо выпить пива
09:06 Джеймс стал самым результативным игроком 5-го матча финала
08:37 Джеймс: у меня нет причин опускать голову
08:31 Лю: многие игроки «Кливленда» плакали в раздевалке
08:21 К. Томпсон: какой из титулов лучше? Не знаю, я просто рад сравняться с отцом
08:12 НБА представила видео лучших моментов с участием Дюранта в 5-м матче финала
08:12 Дюрант: Джеймс – единственный игрок, который может смотреть мне в глаза
07:59 Игроки «Голден Стэйт» отпраздновали чемпионство в раздевалке
07:57 Джеймс: я никогда не играл за суперкоманды
07:38 Мама Дюранта прервала послематчевое интервью сына
07:30 Джеймс – первый игрок в истории финалов с трипл-даблом в среднем за игру
07:18 «Голден Стэйт» повторил рекорд НБА, проиграв только один матч в плей-офф
07:15 Керр повторил достижение Джексона, Расселла и Кундлы
07:15 Дюрант: когда мне было восемь, обещал маме, что стану чемпионом! Мы сделали это!
07:07 Дюрант признан MVP финала НБА
06:54 Кевин Дюрант повторил уникальное достижение Шакила О'Нила
06:53 «Голден Стэйт» стал чемпионом НБА в пятый раз в истории
06:46 «Голден Стэйт» обыграл «Кливленд» в пятом матче и одержал победу в плей-офф НБА
02:52 Бывший игрок НБА Телфэйр арестован в Бруклине и может сесть в тюрьму на 15 лет
01:59 Вяльцев: с ЦСКА нужно играть все 40 минут, а не только первую половину
00:24 Джефферсон: в «Голден Стэйт» пришёл Дюрант, а в «Кливленд» — Уильямс и Корвер
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
© championat.com, 2000–2017