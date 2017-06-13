Дюрант – третий игрок в истории НБА, ставший MVP финала в первый год в команде

Лёгкий форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Кевин Дюрант получил звание MVP финала в первом же сезоне выступлений за эту команду. Он стал всего лишь третьим игроком НБА, добившемся подобного. Ранее это удавалось только Мэджику Джонсону в «Лос-Анджелес Лейкерс» в сезоне-1979/80 и Мозесу Мэлоуну в «Филадельфии Сиксерс» в сезоне-1982/83. Причём для Джонсона тот сезон был дебютным в лиге, а Мэлоун, как и Дюрант, ранее выступал за другую команду.

Финальная серия завершилась победой «Голден Стэйт» над «Кливленд Кавальерс» со счётом 4-1.